“Da tifoso…”: Juve, la sentenza di Lapo Elkann lascia increduli i tifosi

Lapo Elkann, in un’intervista, ha analizza la lotta scudetto rilasciando alcune dichiarazioni che sorprendono i tifosi della Juve.

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, sono scesi a 9 i punti che separano l’Inter capolista dalla Juventus quinta. I nerazzurri, però, devono recuperare una partita ed avranno così l’occasione di tornare a +12 dai bianconeri, attualmente scossi dalla questione riguardante il mancato rinnovo del contratto di Paulo Dybala.

A frustrare le ambizioni di gloria del tecnico Massimiliano Allegri è pure l’impossibilità, da parte del club, di operare in maniera incisiva sul mercato in assenza di cessioni (Aaron Ramsey sta rifiutando tutte le destinazioni). Spine che rendono quanto mai ardua la risalita in classifica della formazione di Torino.

Domani la squadra affronterà in Coppa Italia la Sampdoria mentre domenica farà visita al Milan: due sfide importanti, che la Juventus non può permettersi di sbagliare. Proprio del momento vissuto dal club ha voluto parlare Lapo Elkann, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano ‘Il Giornale’.

Juventus, le dichiarazioni di Lapo Elkann sorprendono i tifosi

“Non sono particolarmente addentro nelle cose juventine. Non conosco le problematiche interne e non ci voglio entrare. Sono coinvolto emotivamente come tifoso. E da tifoso dico che se lo scudetto non lo vince la Juventus mi piacerebbe lo vincesse il Napoli. Ma tutto lascia pensare che se lo contenderanno Milan e Inter e l’Inter è più forte”.

Parole inattese, considerando quanto sia divenuta forte e sentita in questi anni la rivalità tra i bianconeri e gli azzurri. La Juventus, intanto, si prepara a vivere una seconda parte della stagione da fuori o dentro: mancare la qualificazione alla Champions League, infatti, avrebbe effetti devastanti sulle casse societarie e sul processo di crescita della squadra.