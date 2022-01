“Arriva dalla Serie B”: Lazio, piano d’emergenza per il vice Immobile

La Lazio lavora per sostituire Muriqi e prendere subito un vice Immobile affidabile. Spunta il nome che sta convincendo tutti.

In casa Lazio si studiano tutte le possibili soluzioni per accontentare Maurizio Sarri e dargli quella completezza di organico necessaria per proseguire la stagione e provare a centrare il piazzamento europeo. In queste ore il futuro di Vedat Muriqi sembra ormai segnato: un percorso nella capitale che lascia l’amaro in bocca, e che lo vedrà salutare i compagni biancocelesti per una nuova avventura, probabilmente in Russia al CSKA Mosca.

E la Lazio? In queste ore il club sta lavorando per cercare di mettere insieme le idee, puntare ad un profilo che possa nell’immediato andare a prendere il posto del centravanti kosovaro. I nomi non sono tanti, soprattutto in una sessione invernale di calciomercato dove i movimenti sono estremamente risicati. Ed allora ecco l’idea a sorpresa sulla quale sta lavorando Igli Tare.

Lazio, Lapadula per sostituire Muriqi: c’è l’idea

Certo, ovemai il club biancoceleste (come pare molto probabile) non riuscisse a prendere un giocatore utile sul lungo termine in questa sessione invernale, ci proverà in estate. In realtà il nome già c’è: è Jonathan Burkardt, attaccante del Mainz che però il club tedesco non libererà prima dell’estate. Ed allora cosa fare?

Spunta il piano a sorpresa. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il nome è quello di Gianluca Lapadula, centravanti italo-peruviano in uscita dal Benevento. La Lazio punta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto (senza obbligo) e le quotazione sono in sensibile rialzo proprio in queste. Un nome che convince anche per l’esperienza maturata dallo stesso Lapadula anche in Serie A.