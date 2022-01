“Errori che capitano a…”: Marelli sincero sul gol non dato a Messias

Continua a far discutere l’errore arbitrale commesso da Serra in Milan-Spezia: l’ex arbitro Luca Marelli fa la sua disamina

L’arbitro Serra, questa sera a San Siro, ha commesso un errore per cui si è prontamente scusato con i giocatori del Milan. Ha subito fischiato per un fallo commesso al limite dell’area dello Spezia, non concedendo l’effettivo vantaggio che avrebbe (come di fatto ha) concretizzato Messias.

Se l’arbitro avesse concesso il vantaggio, infatti, il gol segnato da Junior Messias sarebbe stato convalidato e il Milan sarebbe andato in vantaggio di un gol. Una rete preziosa vista la pressione che la squadra ospite stava effettuando in quegli ultimi minuti di gara ma in realtà in quasi tutto il secondo tempo.

Il fallo subito da Rebic è stato subito fischiato da Serra anche se Messias era tutto solo in area di rigore dello Spezia. Il vantaggio si era in fin dei conti concretizzato. I rossoneri hanno perciò accerchiato l’arbitro che subito ha chiesto scusa, ma il VAR ha confermato che il fischio è arrivato prima del gol segnato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, polemica per il vantaggio non concesso: Luca Marelli commenta l’errore di Serra a ‘DAZN’

Subito dopo il triplice fischio in Milan-Spezia, l’ex arbitro Luca Marelli ha rilasciato la sua disamina per il fallo commesso su Rebic: “È stato precipitoso. Sono errori che possono capitare ad arbitri che non hanno grandissima esperienza come Serra. L’errore è grave, tanto che si è scusato e si è portato la mano all’auricolare sperando che il fischio fosse arrivato dopo che il pallone avesse superato la linea di porta”.

LEGGI ANCHE >>> “Non ce ne frega se…”: Spalletti non ci sta, messaggio netto a DAZN

“La punizione c’è tutta – ha continuato Marelli a ‘Dazn’ – ma questi sono errori che possono portare al patatrac. E oggi stiamo commentando un risultato che con un minimo di riflessione in più sarebbe stato diverso”. La partita è, infatti, terminata con il risultato finale di 1-2, grazie al gol segnato da Gyasi al 96′.