“Non ce ne frega se…”: Spalletti non ci sta, messaggio netto a DAZN

Luciano Spalletti ha racchiuso un messaggio d’amore per i tifosi del Napoli ricordando alla squadra cosa serve per arrivare in Champions

Il Napoli ha riavvicinato il Milan, sconfitto in casa a sorpresa e con tante polemiche dallo Spezia, e anche l’Inter che ieri aveva pareggiato contro l’Atalanta. I partenopei tornano a sperare.

Gli Azzurri sono sempre al terzo posto in classifica ma hanno acquisito margine su Atalanta e Juventus e sono a -5 dall’Inter (che ha una partita in meno) e a -2 dai rossoneri.

Napoli, Spalletti: “Non ce ne frega nulla dei numeri individuali, dobbiamo pensare di squadra e ai nostri tifosi”

Il tecnico partenopeo Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ dopo il successo con il Bologna.

“Quando perdiamo la bussola diventiamo troppo molli mentre quando siamo in grado di capire la strada da seguire risultiamo insidiosi. Indossiamo una maglia importante e pertanto dobbiamo rendere felici i nostri tifosi. Mi arrabbio dunque quando non facciamo le cose per bene. Oggi avremmo potuto sfruttare meglio gli spazi e invece il forcing finale loro ci ha creato qualche difficoltà”.

E poi ha continuato: “Abbiamo lasciato diversi punti per strada e diventa difficile recuperarli. Dobbiamo arrivare tra le prime quattro e il ritmo è molto sostenuto. Abbiamo le qualità per farlo. Non ce ne frega nulla dei numeri individuali. Dobbiamo portare risultati alla squadra e alla nostra città. Dobbiamo ricambiare in qualche modo l’amore del pubblico verso questa maglia”.

Quella ottenuta contro il Bologna è la seconda vittoria nel 2022 per il Napoli. Gli azzurri hanno ottenuto un pareggio contro la Juventus, una sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina e due vittorie contro Sampdoria e Bologna.