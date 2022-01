Coppa d’Africa, Milan e Napoli esultano: “Rientrano subito”

Nessuna quarantena per i calciatori di Serie A al rientro dalla Coppa d’Africa. Notizia importantissima per i club, poiché vuol dire che li avranno a disposizione fin dal primo momento.

I giorni stanno correndo e si avvicina il rientro dei calciatori impegnati in Coppa d’Africa. Giunti oltre la metà di gennaio, la competizione inizia ad entrare nel vivo e resta da disputare soltanto l’ultima giornata delle tre previste dai gironi. Poi via agli ottavi fino ad arrivare alla finale, prevista per il 6 febbraio.

La buona notizia che giunge è che i calciatori che mano mano rientreranno in Italia non dovranno sottoporsi ad alcuna quarantena. Non ci saranno misure straordinarie previste grazie agli accordi tra autorità statali e sanitarie.

I calciatori saranno sottoposti sicuramente a monitoraggio, ma potranno allenarsi e scendere in campo fin da subito con serenità.

Coppa d’Africa, nessuna quarantena per i calciatori che torneranno in Serie A

Una notizia importante anche perché febbraio sarà il mese delle competizioni internazionali. Per il Napoli, ad esempio, sarà fondamentale poter contare su Koulibaly (appena guarito dal coronavirus e impegnato col Senegal), Anguissa e Ounas per il doppio confronto di Europa League con il Barcellona. Il Milan, invece, ritroverà Franck Kessie, risorsa offensiva fondamentale per la seconda parte di stagione.

Nel frattempo di oggi la notizia che Pierre-Emerick Aubameyang e Mario Lemina, positivi al coronavirus prima della gara d’esordio del Gabon in Coppa d’Africa, lasceranno il ritiro della Nazionale e torneranno ad Arsenal e Nizza. I due, infatti, hanno riscontrato dei problemi cardiaci nelle visite mediche seguite alla guarigione. Le condizioni andranno ulteriormente monitorate dai club di appartenenza, ma sicuramente avranno bisogno di un periodo di ripresa per riprendersi del tutto.