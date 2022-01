L’annuncio che spiazza il Napoli: “Tre acquisti in arrivo nei prossimi giorni”

Non sarà una passeggiata né una scampagnata: contro il Napoli la Salernitana darà il meglio di sé e Sabatini assicura almeno 2-3 acquisti prima del match.

La sfida d’andata è stata tutt’altro che semplice per il Napoli. Quando gli azzurri sono stati ospiti della Salernitana per il derby campano, hanno dovuto sudare prima dell’1-0 in loro favore, messo a segno da Piotr Zielinski. Le stracittadine si sa che sono match che fanno parte di un mondo a sé e per tale motivo non vanno considerati i fattori tecnici come gli unici capaci di incidere.

Domenica allo Stadio Maradona la sfida si ripeterà. Gli azzurri di Luciano Spalletti cominciano a recuperare pezzi dopo un dicembre difficile e un inizio di annata altrettanto complicato tra assenze per coronavirus, infortuni e Coppa d’Africa.

Tuttavia Walter Sabatini, direttore sportivo appena arrivato a Salerno, lancia la sfida proprio agli azzurri. Ci sarà da preoccuparsi e in campo non mancheranno nuovi acquisti.

Salernitana, Sabatini si presenta e lancia la sfida al Napoli

“Voglio una Salernitana che incarni la mia personalità, non mi interessano problemi psicologici o lamentele di altro genere: 2-3 giocatori arriveranno a breve, poi ci muoveremo ancora sul mercato. Non servono acquisti programmatici, ma calciatori che arriveranno per fare la guerra sportiva e provare a salvare la Salernitana”, ha annunciato Sabatini nel giorno della sua presentazione. Sarà il faro della dirigenza del neo-presidente Iervolino.

La convinzione e la dedizione al progetto già ci sono. L’ex direttore sportivo della Roma ha mostrato grande entusiasmo e voglia di fare, ancora come fosse agli esordi. Il Napoli è avvisato: guai a sottovalutare la Salernitana: “Qualcuno forse mi ride dietro, ma quando prendo un impegno lo porto avanti con successo. Magari le dirette concorrenti pensano che siamo già retrocessi, noi faremo le cose giuste e lo dimostreremo sul campo. Mercoledì vedrò il presidente, spero di chiudere 2-3 operazioni non decisive ma importanti per affrontare la gare col Napoli che non è precisamente un’amichevole“.