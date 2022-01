“È fatta”, manca solo l’ufficialità: che ritorno in Serie A

La Sampdoria è pronta ad annunciare il sostituto del tecnico Roberto D’Aversa e si tratterà della vecchia conoscenza proprio del club doriano.

Gli scarsi risultati stagionali e in particolare modo quelli delle ultime settimane di campionato hanno portato la Sampdoria all’inevitabile decisione. Dopo la gara persa contro il Torino, la dirigenza si è riunita per decidere in che direzione procedere e si è scelto per l’esonero di Roberto D’Aversa.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra”, ha annunciato in mattinata la società con un comunicato.

Ha poi ringraziato: “Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club”, e nel frattempo era già in pressing per l’alternativa: Marco Giampaolo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sampdoria, Giampaolo pronto al ritorno in panchina: le ultime

Secondo le ultime informazioni riportate da ‘SKY’, la Sampdoria e Marco Giampaolo sono vicini all’accordo. Per il tecnico si tratta di un ritorno poiché ha già allenato e con profitto i blucerchiati in due occasioni: stagione 2016-17 e 2018-19. Tuttavia, al momento è ancora sotto contratto col Torino, ragion per cui è stato necessario coinvolgere anche i granata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ecco il ritorno di Eriksen: pronto il contratto da firmare

Solo questioni burocratiche perché per coincidere nella volontà non c’è stato alcun problema: accordo per 6 mesi con opzione per altri 2 anni. Ora bisognerà prendersi il tempo per stilare il contratto e passare alla firma con annesso annuncio. Giampaolo è atteso a Genova mercoledì mattina per dirigere la sua prima seduta d’allenamento e preparare la squadra per il campionato. Domani sera in panchina, in occasione della gara di Coppa Italia contro la Juventus, ci sarà invece Felice Tufano, allenatore della Primavera.