“Nel calcio serve logica”: Sarri, che frecciata dall’ex Lazio

L’ex allenatore della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni non proprio tenere nei confronti dell’attuale tecnico Maurizio Sarri.

Nonostante la netta vittoria contro la Salernitana, la Lazio di Maurizio Sarri fatica a trovare continuità. Attualmente i biancocelesti si trovano a lottare per un posto in Europa League. In linea con le ambizioni societarie, ma secondo diversi addetti ai lavori il cambio in panchina Inzaghi-Sarri non ha giovato.

Tra le fila del partito degli scettici su Sarri c’è anche uno che alla Lazio ha vinto quasi tutto. Sven Goran Eriksson, allenatore dell’ultimo Scudetto biancoceleste, ha le idee abbastanza chiare su Sarri e non le manda a dire.

“Non ha i giocatori adatti a fare il 4-3-3!” ha dichiarato Eriksson al Messaggero. “Nel calcio serve logica. Un allenatore deve capire quando è il momento di adattare il suo schema ai calciatori a disposizione. Si parla sempre troppo di tattica, quando invece bisogna mettere i giocatori in posizioni a loro congeniali.”

Lazio, Eriksson sull’ex Inzaghi: “Ero certo…”

Naturalmente no può mancare il confronto con il predecessore Simone Inzaghi. “Ero certo che avrebbe fatto bene.” ha dichiarato Eriksson. “Era giusto che andasse all’Inter, era il momento per lui di provare una big. Se mi avessero detto vent’anni fa che sarebbe stato un allenatore così bravo non ci avrei creduto.”

Una previsione infine sulla Serie A: “Ho visto la partita della Juve contro la Roma. Non capisco i bianconeri come facciano a faticare così con quella rosa pazzesca. Per me lo Scudetto è questione tra Inter e Milan. Subito dietro ci metto il Napoli.”