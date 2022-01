“Mario ci ha detto…”: Balotelli, il presidente svela il futuro dell’attaccante

Balotelli in Turchia sembra rinato ed ecco che tornano le voci di mercato. Il presidente dell’Adana svela un retroscena.

Mario Balotelli sta discretamente impressionando nel campionato turco. La sua squadra, l’Adana allenata da Vincenzo Montella, è ormai ad un solo punto dal terzo posto trascinata dallo stesso Balotelli, autore di 8 gol fino ad ora.

L’ottimo campionato fin qui disputato ha fatto quindi sorgere diverse speculazioni circa il suo futuro. Sia quello in Nazionale, con diversi addetti ai lavori che caldeggiano una sua convocazione al play-off per i Mondiali, sia quello nei club.

Se da un lato la Serie A sembra non essere minimamente interessata a Balotelli, c’è un altro ex campionato in cui ha militato SuperMario che potrebbe offrirgli l’ennesima chance: la Premier. Nonostante l’ultima apparizione in terra inglese, con la maglia del Liverpool, sia stata poco positiva, in Premier molti ricordano il primo periodo di Balotelli al City. E potrebbero pensare ad un clamoroso ritorno.

Balotelli, il presidente dell’Adana rivela: “Interessa al Newcastle!”

A rivelare il clamoroso retroscena ci pensa lo stesso presidente dell’Adana. “Il Newcastle sta valutando l’opportunità di fare un’offerta per Balotelli” ha rivelato, mettendo però subito le cose in chiaro. “Finora niente di ufficiale, ma non siamo comunque intenzionati a fare sconti. Cosa che abbiamo chiarito anche ad altri che ci hanno chiesto il calciatore.”

Non sono infatti i primi che in questi mesi hanno bussato alla porta dell’Adana: “Sono venuti anche altri, ma fino ad ora abbiamo rifiutato. Mario ci ha detto di trovarsi molto bene e che non lascerà la squadra a meno che il suo addio non serva a far guadagnare qualcosa alla società.”