“Rottura con il club”: Inter, il prossimo colpo arriva solo a parametro zero

Il giocatore avrebbe rotto con il club e l’Inter resta in agguato su di lui: le sue qualità piacciono, ma il colpo arriverà solo a zero

L’Inter pensa già ai rinforzi da poter compiere in ottica calciomercato. Non solo uscite dunque per il club nerazzurro, ma anche innesti specifici, dopo Onana preso da svincolato che arriverà a giugno. Giuseppe Marotta viene, in fin dei conti, non a caso soprannominato il ‘re dei parametri zero’.

L’obiettivo dell’Inter, quindi, è quello di andare a prendere rinforzi mirati per le diverse zone del campo ma senza spendere eccessive cifre. Ancor meglio se i vari passaggi venissero effettuati quanto più possibile a zero.

Oltre alla porta, i nerazzurri cercano perciò almeno un altro difensore centrale. A maggior ragione per la possibile partenza che potrebbe decidere di compiere De Vrij una volta scaduto il suo contratto il 30 giugno 2023. Marotta si è concentrato su un difensore in particolare, pescato in Bundesliga, ma il giocatore potrebbe arrivare solo da svincolato a giugno.

Calciomercato Inter: tra Ginter e il Borussia Moenchengladbach è rottura, ma il difensore arriverà solo a zero

Secondo quanto si apprende dalle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’, ora la rottura tra Matthias Ginter e il Borussia Moenchengladbach sarebbe definitiva. Il club ha deciso di non schierare il giocatore nel corso dell’intera gara (persa) contro il Bayer Leverkusen e l’Inter monitora perciò con grande interesse la situazione. Il contratto del difensore centrale classe 1994 scadrà il 30 giugno 2022 e sia l’ad Marotta sia il ds Ausilio vorrebbero approfittare di questa opportunità.

Sempre in base a quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, ancora non c’è un accordo economico tra l’Inter e Ginter. Inoltre, se dovessero partire offerte per lui già in questa sessione invernale di mercato, i nerazzurri non procederebbero e rinuncerebbero a lui. Il giocatore però ha aperto da tempo alla possibilità di approdare a Milano quindi il colpo a parametro zero, stando a quanto visto fino ad ora, potrebbe effettivamente concretizzarsi.