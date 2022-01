Calciomercato Cagliari, la verità su Nandez e il nuovo attaccante

Il calciomercato del Cagliari potrebbe decollare con la possibile svolta sul futuro di Nandez. Massima attenzione anche all’affondo su un nuovo centravanti: pronto l’assalto sul nuovo rinforzo offensivo di Mazzarri.

Dopo le cessioni di Godin e Caceres, il Cagliari potrebbe bloccare i movimenti in uscita confermando Nandez almeno fino al termine della stagione. Il centrocampista uruguaiano, valutato circa 30-35 milioni di euro, piace all’Inter, ma anche al Torino.

Difficilmente il Cagliari riceverà un’offerta pari alla richiesta, ecco perchè l’ex Boca Juniors potrebbe restare in Sardegna almeno fino al termine della stagione. A giugno, poi, il diretto interessato valuterà con estrema attenzione il da farsi, ma il suo addio sembrerebbe essere ormai scontato.

Da monitorare attentamente anche la scelta del nuovo attaccante. Sfumato Satriano, accordatosi con il Brest, come confermato dalle ultime voci di mercato, il Cagliari starebbe tornando all’attacco di Lapadula, in uscita dal Benevento.

Calciomercato Cagliari, arriva anche il nuovo centrocampista: la verità su Baselli

Nessuna conferma su Nzola e Zaza, il Cagliari potrebbe valutare concretamente l’affondo su Lapadula, ai ferri corti con il Benevento e pronto a dire sì all’inizio di una nuova avventura. Nessun riscontro neanche sull’affare Simy con la Salernitana, quest’ultimo nel mirino del Monza.

A centrocampista, come confermato da “Sportitalia”, piace particolarmente Baselli, primo obiettivo per la linea mediana rossoblù. Il giocatore scioglierà le riserve nelle prossime ore. Il Cagliari resta in pole, ma non è escluso che Baselli possa decidere di restare al Torino fino al termine della stagione.