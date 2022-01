Il danno oltre la beffa: Milan, arriva il comunicato ufficiale

Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni relative alle 22esima giornata di Serie A e una riguarda anche il Milan.

L’ultimo turno di campionato si è concluso con i due monday match di Milan-Spezia e Bologna-Napoli. Mentre gli azzurri hanno passeggiato sul velluto con una doppietta di Lozano, i rossoneri sono usciti sconfitti dalle mura di casa. Tuttavia, il 2-1 in favore degli ospiti è maturato dopo una svista arbitrale di Serra, che costerà una lunga assenza dall’arbitraggio al direttore di gara: non avendo fatto valere la regola del vantaggio ha commesso un errore e annullato la rete di Messias.

I calciatori rossoneri hanno in qualche modo inveito contro l’arbitro, ma poi l’hanno addirittura consolato, poiché si sono resi conto della genuinità dell’errore commesso. A lavoro c’è già il Codacons con la FIGC per capire la decisione da prendere con la seria possibilità di far rigiocare la sfida.

Le decisioni del Giudice Sportivo però esulano da questi accadimenti e infatti non manca una multa proprio all’indirizzo del Milan.

Giudice Sportivo, le decisioni della 22° giornata: multato il Milan

Nel referto del Giudice Sportivo, infatti, c’è “ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Multate anche Atalanta e Genoa, nel primo caso per insulto a un calciatore avversario e nel caso dei rossoblu per aver ritardato di tre minuti l’ingresso in campo nel secondo tempo, senza motivazione.

Squalificati per una giornata invece saranno Carboni del Cagliari, Cataldi della Lazio, Maggiore dello Spezia, Pavoletti del Cagliari, Ranieri della Salernitana, Soumaoro del Bologna.