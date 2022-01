Calciomercato Juve, il rinforzo che Allegri aspetta può arrivare dalla Premier

La Juve cerca rinforzi importanti nel reparto offensivo: ora la situazione di calciomercato appare più favorevole

Il rapporto di Paulo Dybala con la società appare in bilico e la mancanza di gol provenienti da reparto offensivo si fanno sentire. La Juventus, perciò, sta pensando a come muoversi sul mercato per andare a pescare rinforzi importanti.

La Juventus, dunque, ha bisogno di innesti funzionali che vadano a tamponare una situazione complicata dovuta alle assenze e ai rinnovi di contratti importanti ancora in bilico. A tutto ciò si è poi aggiunto da pochissimo anche il brutto infortunio di Federico Chiesa che pesa tanto sul morale della squadra, visto quello che l’esterno è riuscito a dare fino ad ora.

Oltre all’interesse su Azmoun, quindi, resta vivo perciò anche quello su Anthony Martial, punta centrale del Manchester United. Club di Premier League con cui l’esperienza del giocatore sembrerebbe essere sempre più in dirittura d’arrivo.

Calciomercato Juve, il rinforzo in attacco può arrivare dalla Premier League: United e Martial sempre più distanti

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, oltre alla trattativa prevista per Zakaria in caso di partenza di Arthur (che l’Arsenal vorrebbe tramite un prestito, idea che non convince la Juve) e al ritorno di Nicolò Rovella, un altro nome sarebbe caldo sul taccuino bianconero. In attacco, infatti, occhi ancora puntati su Anthony Martial. Il contratto dell’attaccante francese classe 1995 con il Manchester United scadrà a giugno del 2024.

Tra i Red Devils e il giocatore, però, i rapporti sembrerebbero essere sempre più freddi e la Juventus, oltre a monitorare la situazione, continuerebbe ad avere contatti diretti con l’agente del giocatore. L’idea è che Martial potrebbe arrivare già subito in prestito (sembrerebbe oneroso), ma lo United a queste condizioni chiederebbe poi alla Juventus di coprire totalmente l’ingaggio.