“Io esultavo…”, la strana risposta in casa Juve alle parole di Dybala

Continua a tenere banco ormai da mesi la situazione relativa al rinnovo di Paulo Dybala con la Juve. Le parti sono in una fase di stallo.

Sono ormai mesi che va avanti in casa Juve la situazione riguardante il rinnovo di Paulo Dybala. Il campione argentino ha il contratto in scadenza a giugno, qualche settimana fa si parlava di accordo ad un passo mentre ora la situazione sembra cambiata.

Domenica scorsa, dopo aver segnato la rete del vantaggio contro l’Udinese, la ‘Joya’ ha mandato un chiaro messaggio alla società, ma in casa bianconera la situazione sembra di attese e decisivi saranno probabilmente i prossimi impegni.

La Juve è attesa dal match di Coppa Italia questa sera e dalla sfida contro il Milan nel weekend, un incontro fondamentale per chiarire le ambizioni Champions della formazione di Massimiliano Allegri.

Juve, le parole di Arrivabene riguardo Dybala

L’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria ed ha avuto toni abbastanza chiari riguardo la questione rinnovo:

“L’esultanza di Dybala? Ho visto una grande azione di Arthur, l’assist di Kean e il gol di Dybala. Esultavo ma non sto a commentare le reazioni dei giocatori. Io esultavo…”. Riguardo il rinnovo dell’argentino la chiosa del dirigente: “Sono già andato al sodo, ne parleremo a Febbraio. Non c’è solo lui, ma bisogna vedere le situazioni di Cuadrado, Perin, De Sciglio e Bernardeschi che è un giocatore campione d’Europa. E’ giusto parlare di tutti ed a febbraio lo faremo, non solo con Dybala”.