Scontro terribile durante Lazio-Udinese: rimane a terra, paura in campo

Curioso episodio nel corso dei tempi supplementari del match di Coppa Italia tra Lazio ed Udinese. Coinvolto il tecnico biancoceleste Sarri.

E’ andato in scena poco fa il match di Coppa Italia tra Lazio ed Udinese, scontro valido per gli Ottavi di finale. A differenza della sfida di campionato, terminata con un incredibile 4-4 all’Olimpico, i novanta minuti sono terminati sullo 0 a 0.

La sfida si è decisa ai tempi supplementari dove il ‘solito’ Ciro Immobile ha regalato la vittoria alla sua squadra, andando a segno con uno splendido pallonetto.

L’unica vera brutta notizia per Sarri è arrivata da Mattia Zaccagni, uscito anzitempo all’intervallo per un problema fisico. Oltre a questo il tecnico di Figline è stato protagonista di un ‘curioso’ incidente.

Lazio, curioso scontro che vede protagonista Sarri

Nel corso del primo tempo supplementare tra Lazio ed Udinese, c’è stato un forte scontro che ‘ha fatto sorridere’ ma che poteva andare molto peggio. Durante un azione di gioco l’attaccante argentino dell’Udinese Pussetto è letteralmente franato addosso a Sarri, facendo cadere il tecnico e facendo scivolare anche gli occhiali. Una situazione particolare che inizialmente ha creato spavento, ma che alla fine ha fatto sorridere.

Visto anche l’età tutti erano preoccupati per Sarri, ma alla fine è scappato il sorriso anche ai giocatori, divertiti per l’insolita situazione. Alla fine è scappato il sorriso a tutti, anche a Sarri, che ha poi conquistato la qualificazione per i Quarti di finale.