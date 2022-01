Juventus, la Premier League può strapparti via un centrocampista

La Juventus vorrebbe liberarsi di alcuni ingaggi pesanti, specialmente nel reparto di centrocampo: ora la Premier pensa al giocatore

La Juventus, con Arrivabene e Cherubini, ha due principali obiettivi. Quello di ottenere i rinnovi di contratto da chi li vuole realmente, per onorare la maglia che indossa, e quello di smaltire gli esuberi prima di muoversi con il mercato in entrata.

Diversi nomi per il centrocampo sono considerati dallo stesso Massimiliano Allegri come possibili partenze e addii per il futuro. Primo fra tutti c’è quello di Ramsey che non gioca con la Juventus dal lontano 19 novembre 2021. Ma non solo il gallese.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, infatti, anche Arthur potrebbe partire. Nonostante l’impiego sistematico che di lui sta facendo il tecnico bianconero. Dalla Premier League c’è chi sarebbe interessato perciò alle sue qualità ma le condizioni proposte potrebbero non far decollare l’operazione.

Calciomercato Juventus, la Premier League chiama Arthur: Allegri non vorrebbe privarsi di lui

Nelle ultime gare di campionato, così come avvenuto in Supercoppa italiana, Massimiliano Allegri si sta spesso servendo delle qualità di Arthur. Il centrocampista viene spesso chiamato in causa da subentrante ma anche quando viene schierato titolare si fa comunque trovare pronto per scendere in campo. Come rivelato da ‘Tuttosport’, il giocatore piacerebbe all’Arsenal che lo vorrebbe in prestito per sei mesi.

Il brasiliano, però, a queste condizioni e visto lo spazio che sta trovando tra le file bianconere difficilmente partirà alla volta della Premier League. Anche perché poi dovrebbe essere sostituito e un profilo come il suo difficilmente può essere trovato in breve tempo. Il suo obiettivo principale, inoltre, è la convocazione ai Mondiali in Qatar del 2022 quindi più spazio trova e più riesce a imporsi, maggiori saranno allora anche le probabilità di essere convocato dal Brasile.