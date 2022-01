Calciomercato Juventus, porte girevoli: ecco il colpo per Allegri

La Juventus è sempre alla ricerca di un centrocampista per lasciare partire un calciatore che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri

La Juventus è tornata a credere concretamente nella qualificazione alla prossima Champions League, legata alla classificazione ai primi quattro posti o alla vittoria nella massima competizione per club.

Max Allegri ha ridotto il ritardo dall’Atalanta. I bianconeri non convincono pienamente sul piano del gioco ma con il successo contro l’Udinese hanno ridotto a uno il margine di distanza dagli orobici, che hanno però una gara in meno. La dirigenza juventina intanto sta stilando gli obiettivi immediati.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, nuovi contatti con Denis Zakaria: i bianconeri devo piazzare prima Arthur

La redazione di ‘Sky Sport’ ha rivelato nuovi contatti tra la Juventus e Denis Zakaria.

Il calciatore svizzero è in scadenza con il Borussia Monchengladbach e ha già annunciato nelle scorse settimane che non rinnoverà con il club tedesco. La Juventus pensa seriamente a lui per rinforzare il centrocampo. Potrebbe essere lui il sostituto di Arthur. Perché ciò vada in porto sembrerebbe necessaria anche la cessione a titolo definitivo del brasiliano.

In casa Juventus, tiene sempre banco la questione legata ad Arthur. Sul centrocampista arrivato all’inizio della passata stagione dal Barcellona c’è l’Arsenal ma i bianconeri prima di lasciarlo partire cercano un’alternativa. Questa, potrebbe essere appunto Zakaria.

In questa prima parte di stagione, Zakaria ha realizzato due gol in 16 presenze con la formazione tedesca. Viceversa, il contributo di Arthur è stato molto inferiore. Il brasiliano è ai margini dei progetti di Allegri. Tredici gli spezzoni di gara per lui in bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Sampdoria, è fatta: pezzo grosso per Giampaolo

Secondo ‘Sky Sport’, inoltre, la Juventus sta valutando la possibilità di anticipare l’arrivo di Nicolò Rovella dal Genoa. Il calciatore classe 2001 è attualmente infortunato.