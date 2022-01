Lazio, Tare perde le staffe in diretta: che sfogo a Mediaset

Incalzato dalle domande dei giornalisti, il ds della Lazio Tare ha risposto in maniera piccata poco prima del match con l’Udinese

Settimane impegnative in casa Lazio, tra mercato e rinnovo di Sarri. I biancocelesti, alla ricerca di continuità di risultati sono chiamati ad un calciomercato scaltro e mirato, al fine di regalare al tecnico una rosa adeguata.

Uno dei movimenti più chiacchierati è la cessione di Vedat Muriqi. Negli ultimi giorni sembrava fatta per un suo passaggio al CSKA Mosca, ma a quanto pare nulla è definito. Il ds della Lazio Igli Tare a tal proposito ha risposto in maniera alquanto stizzita ai giornalisti di Sport Mediaset che gli chiedevano novità sulla cessione del kossovaro.

“Non è vero che è vicino al CSKA.” ha dichiarato Tare poco prima del match di Coppa Italia contro l’Udinese. “Noi non prendiamo in giro le persone. Non è corretto fare informazione in questo modo. Queste cose fanno male a voi giornalisti e ai tifosi della Lazio.”

Tare sul rinnovo di Sarri: “Siamo vicini!”

Toni molto più concilianti invece per quanto riguarda il rinnovo di Sarri. Tare lo definisce semplicemente “vicino”. Con l’allenatore poi c’è massima sinergia per quanto riguarda il mercato, sia quello in entrata che quello in uscita.

“Ci sono alcuni problemi economici che vanno risolti prima di fiondarci sul mercato.” ha concluso Tare. “Quando andremo sul mercato, se ci saranno situazioni che possono aiutare il mister di certo non ci tireremo indietro.”