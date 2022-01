“È tutto fatto”, Roma scatenata sul mercato: a breve l’annuncio

Roma che continua ad essere una delle protagoniste sul mercato. La società in queste settimane sta piazzando colpi in entrata ed uscita.

La Roma è di certo una delle società più attive sul mercato in queste settimane. La dirigenza giallorossa sta lavorando alacremente, sia in entrata che in uscita, per regalare a Mourinho una cosa quanto più possibile vicina alla sua idea di calcio.

Dopo i due colpo Olivera e Maitland-Niles, la Roma si è concentrata molto sul mercato in uscita: Mayoral e Villar sono stati mandati in Spagna al Getafe, mentre Calafiori è stato girato al Genoa. Adesso è in dirittura d’arrivo anche un’altra cessione.

Il movimento di mercato coinvolge un calciatore da tempo fuori dal progetto tecnico: Robin Olsen. Il portiere classe ’90 era già in prestito allo Sheffield United. La Roma però ha trovato l’accordo con l’Aston Villa che, oltre al prestito, ha chiesto anche il diritto di riscatto per 3,5 milioni. Cosa che la Roma, intenzionata a liberarsi del portiere, ha accettato ben volentieri. Ormai, come riporta il collega Gianluca Di Marzio, manca solo l’annuncio.

Roma, la parabola di Olsen: da titolare a ‘peso’

L’avventura di Olsen d’altronde era praticamente finita tempo fa. Arrivato nel 2018 con il compito di sostituire Allison, Olsen è subito scivolato nelle gerarchie, diventando prima il vice di Mirante e poi cominciando la girandola di prestiti.

Un anno a Cagliari, un anno all’Everton e metà anno allo Sheffield. Fino ad oggi con l’ormai certo passaggio all’Aston Villa. Nella speranza che i Villans decidano di riscattarlo e offrirgli finalmente una sistemazione definitiva dove poter giocare la seconda parte della sua carriera.