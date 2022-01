“Meglio senza di lui”: Chelsea, tifosi infuriati contro Lukaku

In casa Chelsea la situazione del centravanti Romelu Lukaku assomiglia sempre più ad un caso. Il giocatore è in seria difficoltà.

Il Chelsea campione d’Europa di Thomas Tuchel continua a faticare. I Blues vivono uno dei peggiori momenti della gestione del tecnico tedesco ed anche in serata non sono andati oltre l’1 a 1 con il Brighton.

Non basta ai londinesi la rete di Ziyech che aveva portato la squadra in momentaneo vantaggio con Webster che ha pareggiato i conti in classifica. Per Tuchel la situazione si complica anche in ottica Champions League. Al terzo posto in classifica la squadra ha un buon vantaggio su Arsenal e Tottenham che hanno però diverse partite in meno (gli Spurs addirittura cinque gare in meno).

Ancora una volta nell’occhio del ciclone c’è l’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, autore di una prova incolore e con grandi ed evidenti difficoltà. Il belga ha sciupato delle occasioni e nelle ultime gare sembra un giocatore ‘a parte’ rispetto ai compagni di squadra. I tifosi intanto invocano Timo Werner.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

I don't understand why Tuchel is forced to play Lukaku. Surely other players are not happy with this. — Retired Chelsea Fan 🙏🏾 (@Gofa_Craig) January 18, 2022

Lukaku, sfottò dai tifosi del Chelsea e non

Attraverso i vari social anche i tifosi del Brighton hanno ‘preso in giro’ l’attaccante, apparso appesantito e sciupone come ai tempi addietro con il Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus avanza ai Quarti di Coppa: poker e spettacolo contro la Samp

I tifosi dei Blues sono insoddisfatti dell’attaccante, acquistato solo sei mesi fa per 115 milioni di euro, ed addirittura in vista del prossimo match contro il Tottenham in tanti invocano la coppia d’attacco Havertz-Werner, con relativa bocciatura del belga. Vedremo se Tuchel gli ascolterà ma quel che è certo è che l’ex nerazzurro è in vera crisi.