La Juventus avanza ai Quarti di Coppa: poker e spettacolo contro la Samp

La Juventus di Massimiliano Allegri ottiene il pass per i Quarti di finale dominando ed eliminando la Sampdoria dal torneo.

Continua il momento positivo per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, reduci da una striscia positiva in campionato, convincono anche in Coppa Italia e battono con un netto 4 a 1 la Sampdoria.

La squadra blucerchiata sembra ancora scossa dall’esonero di D’Aversa e la Juve assume il controllo fin dai primi minuti. I bianconeri passano in vantaggio grazie ad una punizione di Cuadrado e vedono annullare dal Var il raddoppio di Alvaro Morata.

La seconda rete arriva ad inizio ripresa con Rugani, rigenerato nelle ultime gare ma la Juve ha una piccola sbandata con gli ospiti a segno con il neo acquisto Andrea Conti.

Juventus, l’ingresso di Dybala chiude la partita

Entra Paulo Dybala e subito l’argentino fa la differenza siglando il tris che chiude la gara e strappando applausi a viso aperto ai pochi tifosi presenti. Morata chiude dal dischetto mentre il finale è solo una passerella per i giovanissimi della squadra bianconera.

Al prossimo turno la Juve attende ai Quarti la vincente tra il Sassuolo ed il Cagliari. Ennesima buona e convincente prova per la formazione di Allegri.