DIRETTA Juventus-Sampdoria: segui la partita LIVE

Alle 21 spazio all’ultimo match di questa giornata di Coppa Italia. Per gli ottavi di finale scendono in campo Juventus e Sampdoria.

Torna in campo la Juventus, alle prese con la questione Dybala che ancora in queste ore tiene banco. La squadra bianconera ha bisogno di fare chiarezza per quanto riguarda il futuro dell’attaccante argentino, ma nel frattempo c’è da scendere in campo e far valere il proprio valore tecnico in una competizione che di sicuro rientra tra gli obiettivi stagionali di Max Allegri.

La Vecchia Signora affronta gli ottavi di finale di Coppa Italia con la consapevolezza di aver necessità di dimostrare ai propri tifosi di non voler lasciare nulla al caso. Ecco perchè anche stasera i giocatori bianconeri daranno tutto per provare a dare una sterzata ancora più netta a tutta la stagione.

Di fronte una squadra che ha ancora altri problemi da risolvere. La Sampdoria nelle scorse ore ha salutato il tecnico D’Aversa, sostituito da Marco Giampaolo che torna cosi sulla panchina blucerchiata per provare a centrare l’obiettivo salvezza.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali