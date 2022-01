“Non è stato bello…”: Fiorentina, dura critica in diretta dopo la goleada

La Fiorentina stravince contro il Genoa, con un sonoro 6-0: i padroni di casa guadagnano tre punti fondamentali in Serie A

Una Fiorentina inarrestabile non lascia tregua a un Genoa che sembra aver totalmente perso la bussola. I viola consolidano il sesto posto in classifica, mentre i grifoni scivolano sempre di più nella parte bassa della classifica con soli 12 punti.

La Salernitana, con 11 punti, ha ancora due match da recuperare, mentre il Cagliari è fermo a 16 punti. La situazione del Genoa, quindi, appare sempre più complessa e l’esonero di Shevchenko non ha modificato granché la situazione vissuta dalla squadra.

Nella serata di ieri, allo stadio Artemio Franchi, la Fiorentina ha sconfitto quindi il Genoa con un sonoro 6-0. A segno sono andati Odriozola, Bonaventura, Biraghi (con doppietta su punizione), Vlahovic (che aveva in precedenza sbagliato un rigore) e Torreira. Un gesto dei tifosi viola, però, non è particolarmente piaciuto.

Fiorentina-Genoa, il gesto dei tifosi non è stato apprezzato dal telecronista Gentile a ‘Sky Sport’

Fiorentina-Genoa, ultima gara della 22esima giornata, è stata trasmessa anche da ‘Sky Sport’. Lo strapotere fisico e la tenuta mentale dei viola, nonostante l’iniziale rigore sbagliato da Vlahovic, non hanno lasciato dubbi. Neppure su quelli che sono gli attuali problemi del Genoa. La squadra ospite non è riuscita a segnare neppure un gol nella porta difesa da Terracciano.

Il telecronista del match, però, Riccardo Gentile ha reso noto un gesto compiuto dai tifosi viola che non ha particolarmente apprezzato. Come dichiarato in diretta a ‘Sky Sport’, infatti, Gentile ha affermato: “Trovo molto sgradevole prendere in giro chi sta già perdendo 6-0, sicuramente un comportamento che si poteva evitare“.