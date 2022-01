“È saltato tutto”, clamoroso Genoa: c’è l’incredibile ritorno in panchina

Si attende in queste ore l’annuncio del nuovo tecnico del Genoa. La dirigenza rossoblù cambiato idea su Bruno Labbadia.

Il Genoa è tra le squadre più in crisi della nostra Serie A. I rossoblù ieri sera sono crollati all‘Artemio Franchi contro la Fiorentinta, dove hanno perso 6-0. Dopo l’esonero di Shevchenko, ed in attesa dell’arrivo del nuovo allenatore, i liguri contro la squadra di Italiano sono stati guidati da Konko.

La sconfitta di ieri del Genoa contro la Fiorentina sta facendo molto discutere sia per il risultato roboante che per il fatto che i rossoblù non hanno mai dato la sensazione di poter essere in partita. La situazione del ‘Grifone’ in classifica è deprimente. I liguri sono penultimi in classifica a sei punti dal Cagliari terzultimo, che ha una gara in meno.

L’arrivo di Shevchenko non ha dato i frutti sperati, considerando che il Genoa ha totalizzato solo tre punti, senza neanche una vittoria, nelle nove gare sotto la sua gestione. Il nome che è stato accostato in questi giorni per sostituire il tecnico ucraino è stato quello di Bruno Labbadia.

Genoa, è saltato l’arrivo di Labbadia. Adesso in pole c’è Maran

Sembrava tutto fatto per l’arrivo del tecnico tedesco di origini italiane, ma il Genoa, secondo ‘Sky Sport’, ha deciso di cambiare idea. I dirigenti liguri stanno pensando di chiamare in panchina Rolando Maran, tecnico già sotto contratto con la squadra rossoblù.

Labbadia non aveva mai convinto del tutto i tifosi del Genoa a causa della sua poca conoscenza sulla Serie A, visto che ha allenato solo in Germania. Maran fu esonerato l’anno scorso da Preziosi dopo che ottenne solo un successo in tredici giornate. Si attendono nelle prossime ore degli aggiornamenti sul destino della panchina ligure.