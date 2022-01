Genoa, piove sul bagnato: arriva l’annuncio del club

Ci sono ancora brutte notizie in casa Genoa, l’annuncio appena arrivato dal club ligure certamente non farà piacere ai tifosi.

La sfortuna sembra accanirsi sul Genoa in questi giorni. Dopo l’esonero di Shevchenko e la trattativa clamorosamente arenatasi per Bruno Labbadia in qualità di nuovo allenatore, il club ligure deve fare i conti con altri problemi.

E’ appena arrivato infatti un comunicato ufficiale, diffuso attraverso i canali del club, che rivela come un calciatore del gruppo squadra del Genoa sia risultato colpito dal Covid. Il giro di tamponi molecolari nella giornata di ieri ha rivelato infatti la sua positività.

Il Genoa non ha comunicato il nome del tesserato, rivelando solo che si tratta di un componente della prima squadra e che non ha fatto parte del gruppo impegnato nella trasferta di Firenze. Il calciatore è stato prontamente sottoposto ad isolamento e sono state allertate le autorità sanitarie.

Genoa, il Covid l’ennesima tegola in un momento disastrato

In questo momento in casa rossoblù la positività di un componente della prima squadra è stata accolta come l’ennesima tegola. Piove sul bagnato a Marassi, con una squadra demoralizzata e già preda di diversi infortuni.

Lo stop di un altro giocatore arriva proprio nel momento in cui il club è impegnato a decidere il futuro della panchina del Genoa. Esonerato Sheva, sfumato Labbadia, il nome che potrebbe sedersi sulla panchina genoana è in realtà un ritorno. Si parla infatti di un richiamo di Rolando Maran.