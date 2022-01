L’ennesimo sfogo di Conte fa discutere la Premier League

Duro sfogo di Antonio Conte che attacca i vertici della Premier League. Il tecnico del Tottenham non le manda a dire.

Antonio Conte è uno che si è sempre mostrato senza peli sulla lingua. Un allenatore che, dentro e fuori dal campo, non si è mai nascosto dietro il politicamente corretto e la formalità. E anche adesso non è da meno, attaccando i vertici della Premier League.

Una critica che va subito dritta al punto. “Se la Premier League decide di posticipare le partite per infortunio forse significa che si deve cercare di fare un programma migliore.” ha dichiarato Conte in maniera polemica alla vigilia del match del suo Tottenham contro il Leicester.

La causa scatenante è stata la decisione di rinviare, su richiesta dell’Arsenal, il match tra i Gunners e il Tottenham. Una decisione che ad Antonio Conte, ricordiamo vittima di un non-rinvio in Conference League contro il Rennes, non è andata proprio giù.

Conte, che attacco alla Premier: “Una cosa è il Covid…”

L’ex tecnico di Inter e bè chiaro: “Penso che sia la prima volta nella mia lunga carriera che un match è stato rinviato per infortuni. Se c’è la possibilità di giocare bisogna giocare. Non è concepibile che si rimandino le partite per infortuni o per impegni con le nazionali.”

Conte ha poi chiarito che la sua polemica non si applica al Covid, tutt’altro. “Penso che in questo momento abbiamo un grandissimo problema legato al Covid.” ha concluso Conte. “Ma se in quel caso possiamo pensare di rinviare le partite, in altri casi non è concepibile farlo.”