Rinnovo Dybala, gesto inaspettato all’Allianz: messaggio alla Juve

Paulo Dybala ed il caso rinnovo, argomento che tocca profondamente anche i tifosi della Juventus. All’Allianz un gesto chiaro ed eloquente.

Quello del rinnovo di Dybala è un argomento che sta monopolizzando l’attenzione in casa Juventus. Dopo la non-esultanza in seguito alla rete firmata in campionato contro l’Udinese, in molti si sono domandati quanto i rapporti tra giocatori e club siano ancora idilliaci. Il prolungamento di contratto rappresenta un tema caldo da diversi mesi, senza che le parti siano arrivate a buttare giù un accordo che andasse bene ad ambo le parti.

E la scadenza si avvicina. Le richieste del giocatore non collimano ancora con quello che il club è disposto ad offrire all’argentino. Il tempo stringe. Intanto la Juventus è chiamata a non farsi distrarre dalle beghe contrattuali di uno dei giocatori più rappresentativi presenti in rosa. Il popolo bianconero, però, sembra aver ormai preso posizione in maniera imprescindibile.

Dybala, gol alla Samp e pubblico in visibilio: messaggio alla Juve

Non c’era tra i titolari di stasera, Dybala, per la sfida che la Juventus sta vincendo contro la Sampdoria valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L’argentino è entrato nella ripresa, mettendo prontamente il marchio sulla partita. Recupero di Locatelli sulla trequarti, palla alla Joya e rete gonfia.

In seguito al gol di Dybala, è stato il pubblico bianconero a schierarsi in maniera netta. Il giocatore, va detto, ha finalmente esultato contrariamente a quanto fatto precedentemente contro la Juventus. L’argentino si è ritrovato sommerso dagli applausi del pubblico, che ha aumentato i decibel quando lo stesso Paulo ha chiesto con le mani a gran voce il sostegno del popolo bianconero. Ricambiato, senza indugio. Un messaggio chiaro al club, è chiaro quello che i tifosi della Juventus vogliono dalla società.