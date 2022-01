Piove sul bagnato per Allegri: tegola inaspettata per la Juventus

Pessime notizie per la Juventus, in vista della sfida contro la Sampdoria ulteriore assenza per la squadra di Massimiliano Allegri.

La Juventus si appresta a disputare gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Di fronte troverà una squadra che sta cambiando pelle, a causa del cambio della guida tecnica. La società ha esonerato Roberto D’Aversa e si attende l’arrivo/ritorno di Marco Giampaolo. Una situazione delicata, che però non invita ad abbassare la guardia, considerato che i bianconeri hanno le loro grane, ovvero gli infortuni. Soprattutto nel reparto offensivo.

In occasione della conferenza stampa di presentazione della sfida, Allegri ha annunciato dei cambi di formazione: “Ci saranno delle rotazioni perché comunque con l’Udinese ne avevamo cambiati sei rispetto alla partita contro l’Inter. Domani mattina valuterò bene. Dietro avremo De Ligt squalificato e Chiellini a mezzo servizio e Bonucci non c’è quindi dovrò decidere chi far giocare centrale”.

Tuttavia, quest’oggi è giunta notizia dello stop improvviso di Federico Bernardeschi. Un’assenza offensiva, che potrebbe comportare un ulteriore cambio di strategia.

Juventus-Sampdoria, manca anche Bernardeschi: assenza pesante per Allegri

Secondo le informazioni che riferisce ‘GOAL’, l’esterno bianconero ha accusato un lieve fastidio muscolare. Per tale ragione non sarà rischiato, bensì preservato in vista del big match contro il Milan in calendario domenica 23 gennaio. E infatti il calciatore non è stato poi inserito tra i convocati del match.

Un’assenza con un peso specifico importante poiché alla squadra manca Federico Chiesa, la cui stagione è terminata anzitempo, così come Aaron Ramsey, fuori a causa della positività al Covid-19. Fuori per infortunio anche Bonucci, mentre Kean e de Ligt sono squalificati. Nota positiva, il ritorno di Danilo, perfettamente recuperato.