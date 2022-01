Lazio, terribile notizia per il club: “Si è rotto il crociato”

Incredibile notizia che giunge per il calciatore di proprietà della Lazio: il Torino annuncia che la stagione è finita per infortunio.

Soltanto una settimana fa con grande entusiasmo il Torino aveva comunicato l’acquisto in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio di Mohamed Fares. Per il classe 1996 si tratta della quinta esperienza in Italia, dopo aver indossato anche le uniformi di Verona, SPAL e Genoa.

L’arrivo di Calafiori al Genoa ha praticamente convinto i liguri a terminare anticipatamente i rapporti con Fares, che ha potuto così siglare l’accordo col Torino. In caso di riscatto nelle casse della Lazio finirebbe una cifra di 5-6 milioni di euro.

Tuttavia, i piani della società biancoceleste potrebbero essere già naufragati a causa di un’inattesa notizia: l’algerino è andato k.o. in allenamento e la stagione è finita anzitempo.

Torino, stagione finita per Fares: infortunio per il calciatore di proprietà della Lazio

In occasione di un allenamento il Fares si è gravemente infortunato al ginocchio destro e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Dalle prime diagnosi avanzate dal Torino, la stagione può definirsi già terminata per lui.

Il comunicato del club precisa che “il calciatore Mohamed Fares durante la seduta di allenamento ha subito un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Gli esami strumentali eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e l’interessamento del menisco mediale. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. A Mohamed l’affettuoso abbraccio di tutto il Torino Football Club, con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo”.

Probabilmente la società granata dovrà intervenire di nuovo in sede di calciomercato, mentre la Lazio monitorerà la situazione poiché si tratta di un proprio tesserato.