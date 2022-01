Shevchenko pronto al riscatto: dopo il Genoa può approdare in un top club

Dopo l’esonero al Genoa, Andriy Shevchenko potrebbe tornare subito al lavoro: c’è già l’offerta di un top club europeo.

L’avventura di Andriy Shevchenko al Genoa non è stata affatto positiva. Il bilancio dell’allenatore ucraino sulla panchina rossoblù racconta di un bottino troppo magro. Un bottino che gli è valso l’esonero dopo poche settimane di lavoro.

E’ stata un’avventura complessa, durante la quale l’allenatore ucraino ha anche contratto il Covid-19 oltre ad aver trovato numerose difficoltà nell’imprinting del proprio gioco. L’esonero è arrivato dopo le dichiarazioni di Alberto Zangrillo. Il nuovo presidente ha messo tutti sul banco degli imputati, allenatore compreso. E così è bastato poco tempo per decidere di affidare la panchina del club ligure ad Abdoulay Konko Faye, nominato tecnico ad interim.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Shevchenko, rivincita sul Genoa

Shevchenko, però, è pronto a prendersi la sua rivincita sul Genoa. Dopo essere stato esonerato, il tecnico sembrerebbe essere vicino ad un nuovo impiego. Sulle sue tracce si sarebbe messo il Benfica dopo l’addio di Jorge Jesus. A rivelare l’indiscrezione è stato l’agente Alex Velykykh dell’agenzia Ultimate Sports in una intervista rilasciata alla tv ucraina ‘Oll TV’.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la top 11 della giornata 22: finalmente Dybala

Ecco quanto dichiarato: “Penso che Shevchenko abbia bisogno di una pausa in questo momento. Potrebbe, però, considerare l’offerta del Benfica”. Il Portogallo non è l’unica destinazione possibile per l’allenatore ucraino che, nei giorni scorsi, era stato accostato anche alla panchina della Polonia.