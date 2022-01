Serie A, la top 11 della giornata 22: finalmente Dybala

Paulo Dybala è uno dei migliori giocatori della serie A ma, a causa di difficoltà di vario tipo, soltanto alla ventiduesima giornata ha trovato spazio nella nostra top 11.

Nella nostra formazione ideale dell’ultimo turno comandano tre squadre: la Lazio, che ha archiviato in scioltezza la pratica Salernitana, il Napoli, vittorioso a Bologna, e la Fiorentina, protagonista di una goleada contro il Genoa.

Dybala è stato uno dei protagonisti del weekend per il gol, gli sprazzi di qualità che ha dato alla Juventus e anche per l’esultanza polemica con lo sguardo verso la tribuna. Un gesto significativo considerando il rinnovo, le dichiarazioni di Arrivabene e le complicazioni di una trattativa che qualche settimana fa sembrava più avviata all’esito positivo.

Da Handanovic a Biraghi, la difesa di SerieANews

Atalanta-Inter è stata una partita esaltante, un bellissimo 0-0 per ritmo, intensità e occasioni da entrambe le parti. Musso anche ha compiuto interventi importanti, su tutti quello su Sanchez nel primo tempo in un’azione sporcata da un fallo di Barella che forse sarebbe stato oggetto d’attenzione specifica all’on field review.

Handanovic, però, ha dimostrato di essere ancora una volta un portiere determinante, al contrario delle polemiche che aleggiano intorno a lui. Le parate compiute su Pessina, Pasalic e Muriel hanno aiutato l’Inter e poi ha lavorato molto bene con il pallone tra i piedi.

Il pressing dell’Atalanta ha ostacolato la costruzione dal basso, Handanovic ha tenuto di più il pallone, cercato la palla lunga per Dzeko o Correa. Sono segnali di un portiere intelligente, esperto, consapevole del suo ruolo.

Singo va per la seconda volta consecutiva nella nostra top 11, come contro la Fiorentina ha sbloccato la partita con un inserimento di livello. Ha forza esplosiva, fisicità, tempi d’inserimento, è un giocatore da tenere d’occhio. Il Torino sta diventando una macchina da guerra, le rivali per l’Europa meno nobile devono tenere conto dei granata.

Le vittorie partono dalla linea difensiva, anche le goleade, vale per la Fiorentina che ha strapazzato il Genoa. Milenkovic ha dominato la scena sia in copertura che nel palleggio.

Lo Spezia ha sbancato San Siro anche per l’effetto Serra, cioè per il grave errore dell’arbitro nel non concedere il vantaggio nell’azione che porta al gol di Messias. Non si può ridurre tutto a quello, la squadra di Thiago Motta ha espresso un’altra prestazione importante. Tra i migliori Erlic che ha giganteggiato nel duello con Ibrahimovic.

Due gol in tre partite, doppietta su punizione, è il “magic moment” di Cristiano Biraghi decisivo contro il Napoli in Coppa Italia e il Genoa ieri sera.

Fabian Ruiz-Milinkovic Savic, la qualità abbonda nella mediana di SerieANews

Fabian Ruiz è un giocatore chiave per il Napoli, talvolta forse anche sottovalutato. Il centrocampista spagnolo ha colpito un palo, fatto partire l’azione e poi servito l’assist per il secondo gol di Lozano. 105 palloni toccati con l’88% di precisione nei passaggi, è stato il regista più avanzato dopo la prima costruzione di Lobotka.

Il suo recupero può essere fondamentale per il Napoli che, dopo due mesi difficili, ha iniziato molto bene il 2022 eccetto lo scivolone in Coppa Italia.

Milinkovic Savic è un giocatore fantastico, uno dei pochi top player del nostro campionato. L’assist di tacco per Immobile nell’azione del gol dello 0-1 è fantastico, una giocata che apre la difesa della Salernitana e consente alla Lazio di mettere la partita in discesa.

Tra gol e assist, Fabian Ruiz e Milinkovic Savic hanno messo lo zampino diretto in ventiquattro gol. Numeri che esprimono la qualità della mediana scelta da SerieANews per questo turno.

Da Lozano a Immobile, nell’attacco di SerieANews ci sono otto gol

Lozano non segnava da più di due mesi, dalla trasferta di Varsavia del 4 novembre. Dopo tante difficoltà, si è sbloccato realizzando una doppietta sul campo del Bologna. Il Chucky ha avuto anche un’altra occasione sullo 0-0, poi ha trovato la zampata giusta di sinistro su cross di Elmas e nella ripresa ha concluso saltando anche Skorupski nell’azione dello 0-2.

Barak è l’anima del Verona, tra le linee determina il gioco, la qualità e la velocità dell’assalto alla porta avversaria. Costruisce e conclude, non a caso ha realizzato una tripletta sul campo del Sassuolo.

È stato il weekend delle rinascite, non solo per Lozano ma soprattutto per Dybala, una luce di qualità nel deserto del gioco della Juventus, che per alcuni momenti della partita nel secondo tempo ha subito anche l’Udinese.

Dybala fa gol, rifinisce nello stretto, ha visione di gioco, inventa l’apertura per De Sciglio nell’azione della rete di McKennie.

Non è Vieri, Gigi Riva e neanche, per essere moderni, Lewandowski o Kane ma Immobile nel contesto della serie A è una certezza. Comanda la differenza reti in compagnia di Vlahovic ma ha una media ancora più alta, visto che viaggia a quota 17 gol in diciotto presenze, con soli tre rigori trasformati mentre il centravanti della Fiorentina ne ha fatti cinque dal dischetto.

Ecco la nostra top 11:

(4-2-3-1) Handanovic; Singo, Milenkovic, Erlic, Biraghi; Fabian Ruiz, Milinkovic Savic; Lozano, Barak, Dybala; Immobile