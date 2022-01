Calciomercato Cagliari, doppio affare nel vivo: Nandez può dire addio

Il calciomercato del Cagliari potrebbe decollare già nel corso delle prossime ore con l’affondo sul nuovo centravanti. Da monitorare anche la situazione legata all’arrivo di un centrocampista e il capitolo cessioni

Dopo gli affari Lovato e Goldaniga, il Cagliari proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di mettere a segno un altro colpo in difesa prima di concentrarsi su centrocampo e attacco. Nelle ultime ore starebbe avanzando l’interesse per Izzo.

Come riferito da “Sportitalia” nelle scorse settimane, il centrale del Torino piace particolarmente ai rossoblù e al Cagliari ritroverebbe Mazzarri dopo l’ottima parentesi al Torino. Sul difensore resta forte anche l’interesse della Salernitana.

Per quel che riguarda il centrocampo, invece, occhi puntati su Baselli altro obiettivi di Mazzarri e affare pronto a entrare concretamente nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore. Si attendono novità.

Calciomercato Cagliari, si apre alla cessione di Nandez: il Torino osserva interessato

Dopo gli addii di Godin e Caceres, il Cagliari potrebbe salutare anche Nandez. Il centrocampista ex Boca Juniors piace particolarmente all’Inter, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un grande scatto del Torino. Come riferito da “Gianluca Di Marzio”, il club granata potrebbe valutare l’affondo immediato.

30 milioni la valutazione fatta dal Cagliari, pronto ad aprire alla formula del prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. In caso di cessione di Nandez, oltre all’affondo su Baselli, il club isolano potrebbe piombare all’assalto di un altro centrocampista di quantità e forza fisica.