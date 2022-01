Milan-Spezia si rigioca? Il comunicato ufficiale spiazza tutti

Dal Codacons arriva l’ apertura alla ripetizione di Milan-Spezia dopo il clamoroso errore dell’arbitro Serra, ma ad una sola condizione.

Scosso e incredulo di sé stesso. L’arbitro Serra molto probabilmente sarà sospeso per un tempo dall’attività di direttore di gara in Serie A a causa della decisione presa sul finale di Milan-Spezia. C’è un intervento di Bastoni su Rebic che è falloso, ma l’azione porta comunque alla rete dei rossoneri con Messias.

Secondo la regola del vantaggio, Serra avrebbe dovuto lasciar proseguire, mentre ha fischiato prima ancora di capire dove sarebbe finito il pallone. La punizione c’era, il problema è che bisognava far terminare l’azione concedendo il vantaggio.

L’arbitro si rende immediatamente conto di aver preso una decisione sbagliata e infatti si scusa con i calciatori, ma non si può tornare indietro. Una volta rientrato negli spogliatoi pare che gli stessi giocatori e dirigenti del Milan abbiano compreso la situazione e creduto alla genuinità dell’episodio e hanno scelto di non calcare la mano.

Milan-Spezia, il Codacons chiede di rigiocarla: è possibile

Il Codacons ha annunciato con un comunicato che presenterà una diffida alla FIGC per chiedere di ripetere Milan-Spezia. Il presidente Marco Donzelli si è espresso così: “Si tratta senza dubbio alcuno, di un errore tecnico clamoroso, certamente commesso in buona fede dall’arbitro Serra, come testimoniato anche dalla reazione in campo del Direttore di gara che si è immediatamente scusato con i giocatori rossoneri, i quali, Rebic tra tutti, hanno dimostrato enorme sportività nei suoi confronti, ma che purtroppo ha finito con il condizionare enormemente la partita”.

La nota del Codacons prosegue: “Secondo quanto previsto è possibile la ripetizione dell’incontro per errore tecnico qualora l’arbitro ammetta lo stesso nel rapporto di gara e se questo abbia avuto un’effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara. Circostanze che nel caso di specie coesistono entrambe. Chiederemo formalmente alla F.I.G.C. la ripetizione della partita, a tutela del regolare svolgimento della competizione sportiva“.