Calciomercato Cagliari, i tifosi esultano: due colpi in arrivo

Il Cagliari insegue una difficile salvezza ed è scatenato nel calciomercato di gennaio: a breve potrebbero essere ufficiali due rinforzi.

Al terz’ultimo posto in classifica dopo un girone di andata disastroso, il Cagliari dimostra di continuare a credere nella salvezza. E dopo i due successi di misura ottenuti ai danni di Sampdoria e Bologna, seguiti dal ko all’Olimpico contro la Roma, Walter Mazzarri aspetta nuovi rinforzi.

Nel calciomercato di gennaio il club sardo ha già operato in entrata e uscita, assicurandosi due pedine importanti per la difesa come Lovato e Goldaniga. Il primo è arrivato in prestito dall’Atalanta, il secondo a titolo definitivo dal Sassuolo per 400.000 €. Pedine importanti ma che però non saranno le uniche ad arrivare in questo mese.

Salutati Godin, Faragò e Diego Farias, infatti, il Cagliari procederà nella sua mezza rivoluzione con due colpi che dopo la difesa stavolta andranno a cambiare il centrocampo. Si tratta di Michel Aebischer e Daniele Baselli.

Cagliari, due colpi per il centrocampo: arrivano Aebischer e Baselli

Aebischer, 25enne centrocampista svizzero in forza allo Young Boys, arriverà in prestito con riscatto obbligato in caso di salvezza raggiunta. Il giocatore era seguito anche dal Bologna ma avrebbe scelto il Cagliari.

Baselli invece arriverà a titolo definitivo con un contratto valido fino a fine stagione, e anche in questo caso la permanenza in Serie A si trasformerebbe in un rinnovo biennale per l’ormai ex Torino. A riportare la notizia è il sito di SportMediaset.

Con questi due rinforzi salirebbero a quattro gli acquisti effettuati dai sardi nel mercato di gennaio. Una rivoluzione parziale che dovrebbe dare nuova linfa a una squadra che si è inspiegabilmente persa negli ultimi mesi e che è convinzione comune possa fare molto di più. La salvezza, insomma, non è un miraggio.