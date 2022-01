“Lo stress…”: Marchisio spiazza i tifosi, il messaggio è virale

L’ex Juventus Claudio Marchisio scherza sui social sullo stress della vita da calciatore e commenta il successo bianconero in Coppa Italia.

Da quando ha appeso gli scarpini al chiodo, nell’estate del 2019 a soli 33 anni e dopo una carriera che lo ha visto raggiungere i massimi livelli nonostante i tanti infortuni, Claudio Marchisio è diventato uno dei personaggi social legati al calcio più seguiti e ascoltati. Merito delle sue opinioni forti e mai banali e della straordinaria umanità che aveva portato tanti ad apprezzarlo anche da calciatore.

Non sono pochi quelli che si domandano da tempo se un giorno Marchisio tornerà nel mondo del calcio e in quali vesti, certo è che per il momento l’ex “Principino” si gode relax e tranquillità. E non sembra intenzionato a tornare in un ambiente stressante che però da ex continua a seguire con grande passione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

In occasione del suo 36° compleanno, che cade proprio nella giornata di oggi, quando era da poco passata la mezzanotte Marchisio ha postato una simpatica foto sui social. Un suo selfie “invecchiato” tramite app accompagnato dalla scritta: “Lasciare il calcio a 33 anni mi ha permesso di restare giovane e allontanare lo stress”. Un post molto apprezzato dai suoi numerosi follower.

Marchisio commenta la vittoria della Juventus: “Aké è successo?”

Poco prima Marchisio aveva commentato anche la netta vittoria della Juventus sulla Sampdoria negli ottavi di Coppa Italia. Il 4-1 rifilato ai blucerchiati, certo non in gran forma, può comunque far sorridere per il futuro dopo un inizio di stagione difficile. Così come può farlo la prova di Marley Aké, 21enne entrato al posto di Cuadrado a 15′ dalla fine e capace di guadagnarsi un calcio di rigore.

#Ake è successo? 😆⚡️

A parte gli scherzi, non ci sono mai partite facili. Turno passato, ottima prestazione e bella vittoria in vista del Milan ‼️

Forza #Juve ⚪️⚫️#JuveSamp#CoppaItalia pic.twitter.com/iFYOQPRD1I — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) January 18, 2022

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, colpo dalla Francia: le cifre dell’operazione

Marchisio, che nella Juventus è cresciuto e che in maglia bianconera ha giocato quasi 400 partite, ha celebrato il successo ricordando che nel calcio non esistono mai partite facili. E augurandosi che vittoria e prestazione diano la carica alla Vecchia Signora in vista di una sfida con il Milan che potrebbe cambiare la stagione.