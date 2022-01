“Fuori in lacrime”: Inter incredula, mani nei capelli per Inzaghi

E’ iniziata da pochi minuti la sfida di Coppa Italia tra Inter ed Empoli e il tecnico Inzaghi è stato costretto a stravolgere i suoi piani.

Si sta giocando in questo momento l’incontro di Coppa Italia tra Inter ed Empoli, penultimo Ottavo di finale di questa competizione. Si affrontano i campioni d’Italia e recenti vincitori della Supercoppa italiana ed una delle squadre rivelazioni di questa stagione.

Dopo pochi secondi dall’inizio del match subito la sfida ha visto un clamoroso colpo di scena. L’attaccante argentino Joaquin Correa dopo uno scontro di gioco contro Romagnoli è crollato a terra e si è messo a piangere, sorprendendo gli stessi compagni di squadra.

Appena iniziata la gara Simone Inzaghi è stato cosi costretto al cambio ed ha inserito al suo posto il cileno Alexis Sanchez. Per Correa non è sembrata una cosa lieve ed Inzaghi osservava preoccupato.

Inter, le ultime su Correa dopo la sostituzione

Come riporta Rai Sport il giocatore ha riportato un risentimento muscolare ed un problema al flessore, Inzaghi rischia cosi di perdere una pedina fondamentale del suo attacco.

Per la cronaca il match è ora sull’1 a 0 con i nerazzurri che sono passati in vantaggio grazie alla rete di Alexis Sanchez, subito entrato ed a segno con un bel colpo di testa. Il giocatore cileno continua ad essere in un gran momento di forma.