“Va fatto…”: calciomercato Inter, Marotta lo ha ammesso in diretta

Nel pre partita del match di Coppa Italia tra Inter ed Empoli l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato di alcuni temi di calciomercato.

In questo calciomercato invernale l’Inter sembra in disparte e non dovrebbe effettuare operazioni in entrata, ma la squadra campione d’Italia in carica guarda al futuro e soprattutto ai migliori svincolati in circolazione.

Dopo aver chiuso l’accordo con il portiere ormai ex Ajax Onana, l’Inter valuta anche altri nomi sul mercato come più volte rivelato anche dall’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta.

Negli ultimi giorni il club nerazzurro è stato accostato alla stella argentina della Juventus Paulo Dybala, giocatore in scadenza di contratto tra pochi mesi. L’Inter sogna il ‘grande sgarbo’ allo storico club rivale.

Inter, le parole di Marotta su Dybala

Nel pre partita di Inter-Empoli l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha parlato di tanti temi, partendo dagli obiettivi in casa Sassuolo Frattesi e Scamacca (osserviamo con attenzione) ed arrivando poi al tema Dybala. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Mediaset:

“Quando un giocatore del valore di Dybala si avvicina alla scadenza del contratto queste fantasie sono ricorrenti. Noi abbiamo un reparto offensivo di spessore, ma rimane la situazione e noi del management dobbiamo sempre provare ad alzare l’asticella ed anche se non vanno a buon fine i tentativi vanno fatti. C’è da dire che al momento anche Inzaghi è contento della rosa”.