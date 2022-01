“Resta qui”: calciomercato Inter, arriva l’annuncio che gela Marotta

Si complica la situazione per l’obiettivo dell’Inter. C’è una forte concorrenza e la società proprietaria del cartellino fa muro.

Da tempo l’Inter sta sonando il mercato alla ricerca di un centrocampista da regalare a Simone Inzaghi. Marotta è sempre vigile, in attesa dell’occasione giusta, ma a quanto pare sembrano sorgere più problemi del previsto.

L’obiettivo numero uno è Nandez, ma proprio sull’uruguaiano l’Inter rischia di imbattersi la forte concorrenza del Napoli. Il centrocampista del Cagliari è infatti ambito da entrambe le squadre, intenzionate a regalare a Spalletti e Inzaghi sostanza in mezzo al campo.

A peggiorare la situazione ci ha inoltre pensato il ds del Cagliari Stefano Capozucca che, ai microfoni di Sport Mediaset ha chiarito la posizione del club sardo su Nandez: “E’ un nostro giocatore, è forte e suscita l’attenzione di alcuni club. Stiamo lottando per la salvezza e per noi è un calciatore fondamentale. Resta qui.”

Nandez, la pista si complica per Napoli e Inter

Parole che da un lato possono essere lette come un tentativo di allontanare le pretendenti, ma anche come un avviso che, qualora ci sarà una trattativa, il Cagliari non farà sconti e non scenderà a compromessi. Nandez rappresenta un asset importante per i sardi e di certo non sarà svenduto.

D’altronde è lo stesso Capozucca a mettere in chiaro il fatto che il mercato del Cagliari non è affatto chiuso e che da qui a fine mese potrebbero esserci altre sorprese. “Fino ad ora siamo riusciti a sistemare bene la difesa.” ha dichiarato Capozucca. “Adesso proveremo a fare qualcosa a centrocampo.”