Calciomercato Milan, colpo dalla Francia: le cifre dell’operazione

Il Milan si prepara a chiudere un’operazione di mercato in Francia iniziata la scorsa estate e che riguarda soprattutto il futuro del club.

Negli ultimi anni il Milan sembra avere intrapreso una sorta di “canale preferenziale” nei confronti della Francia e del suo massimo campionato, la Ligue 1. Da qui infatti sono arrivati in rossonero l’attaccante portoghese Rafael Leão e il portiere transalpino Mike Maignan, oggi due punti fermi della squadra guidata da Stefano Pioli.

Il legame con il campionato francese sembra proseguire anche nel 2022 appena iniziato: con la riapertura del calciomercato il Milan continua a cercare Sven Botman, tra i possibili candidati a sostituire l’infortunato Kjaer, e intanto ha appena concluso un’operazione in entrata con il Monaco per cui erano state poste le basi già l’estate scorsa.

Milan, Pellegri riscattato: sarà poi girato al Torino

Parliamo di Pietro Pellegri, attaccante arrivato in rossonero l’estate scorsa e fino a oggi protagonista di un rendimento certo non esaltante: 6 presenze, complessivi 127 minuti in campo, ancora zero gol messi a segno. Numeri che però non hanno fatto desistere il Milan dal completare l’operazione che in estate si sarebbe potuta concludere per 6 milioni di euro.

A tanto infatti ammontava l’opzione di acquisto in favore del Diavolo che invece, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, anticipando i tempi spenderà appena 4 milioni. Enfant prodige del calcio italiano, Pellegri lascia così definitivamente il Monaco, dove era approdato non ancora 17enne nel gennaio 2018 per ben 31 milioni di euro.

Classe 2001, nonostante abbia deluso nelle ultime stagioni Pellegri ha ancora tutto il tempo per provare a rifarsi. Tenterà di farlo però nel Torino, club a cui il Milan lo girerà in prestito già nel calciomercato di gennaio subito dopo aver definito il riscatto con il Monaco. Solo successivamente, se tutto andrà bene in granata, il talento ex Genoa potrà provare a lasciare il segno anche in rossonero.