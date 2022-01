“Pezzi grossi se ne andranno…”: Inter, l’ammissione gela i tifosi

Se l’estate scorsa il mercato dell’Inter è stato segnato dalle cessioni di due big, il prossimo potrebbe presentare uno scenario simile.

Neanche il tempo di festeggiare uno Scudetto atteso oltre 10 anni e l’Inter, la scorsa estate, si è trovata costretta a fare i conti con…i conti del club, in perdita e che richiedevano un intervento immediato. Sono arrivati così in rapida successione gli addii di Antonio Conte e successivamente di due stelle come Hakimi e Lukaku, sacrifici che sono stati definiti necessari ma che i tifosi speravano fossero rimasti casi isolati.

Gli arrivi di Simone Inzaghi in panchina e di rinforzi comunque importanti come Calhanoglu e Dzeko, insieme alla sorprendente resa sul campo – l’Inter occupa oggi il 1° posto ed è ancora la favorita principale per lo Scudetto – hanno reso meno amaro il ricordo della scorsa estate. Ma lo scenario per qualcuno potrebbe ripetersi e coinvolgere ancora una volta i nomi di due big.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, due big andranno via in estate?

Ospite del programma “Il Processo” su La7, infatti, Massimo Brambati, ex calciatore e oggi coinvolto nelle vicende di calciomercato, ha affermato che la prossima estate dell’Inter potrebbe continuare sulla falsariga di quella scorsa e riproporre le stesse situazioni: “Dissi che se ne sarebbero andate due stelle e ci ho preso. Adesso dico che se ne andranno altre due” ha affermato in diretta.

LEGGI ANCHE>>>“Io esultavo…”: la strana risposta in casa Juve alle parole di Dybala

Ma chi se ne dovrebbe andare? Per Fabio Santini l’indiziato numero uno è Lautaro Martinez, al centro di offerte troppo ghiotte per essere rifiutate da un’Inter ancora in difficoltà economica. L’altro nome potrebbe essere un pilastro della difesa, e cioè uno tra Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Per saperne di più dovremo sicuramente aspettare però l’estate.