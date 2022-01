Calciomercato Napoli, colpo di scena: cessione e nuovo colpo

Il Napoli potrebbe cedere Demme e dare spazio a un cambio inaspettato in mediana con un acquisto a sorpresa.

Il terzino sinistro doveva essere la priorità del Napoli sul fronte del calciomercato. Tuttavia pare che il rientro in ottimo stato di Faouzi Ghoulam su tutti, permetta al club di restare sereno su questo fronte e di potersi concentrare su altre eventuali necessità.

Ad esempio, potrebbe verificarsi una modifica a centrocampo. Nonostante il grande contributo delle ultime stagioni, il Napoli sarebbe disposto a sacrificare Diego Demme se riuscisse ad acquistare Nahitan Nandez dal Cagliari, secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’.

L’uruguaiano che fa parte della squadra allenata da Walter Mazzarri è un vecchio pallino della società, convinta che possa trattarsi dell’uomo giusto al quale affidare le chiavi della mediana azzurra anche nel futuro. D’altronde si tratta di un classe 1995.

Napoli su Nandez del Cagliari: Demme può partire

Il contratto di Demme col Napoli scadrà nel giugno del 2024, ragion per cui si tratta di un vincolo ancora relativamente lungo. È anche vero che la sua presenza potrebbe essere oscurata ancor di più dal rientro di Anguissa e la nuova vita di Lobotka, oltre a Fabian Ruiz e Zielinski che sono due pilastri dalla mediana in su. Nandez, invece, non dovrebbe faticare a guadagnarsi spazio poiché gode da tempo della stima della società.

La formula che si andrebbe a proporre è quella del prestito con diritto di riscatto. Il passo in avanti si muoverà soltanto in caso di cessione e quella di Demme rappresenterebbe il male minore. Il Cagliari, tuttavia, non è convinto totalmente della formula del trasferimento poiché vorrebbe ricavare circa 20 milioni di euro dall’uruguaiano ed è anche convinto di poterlo stabilire un obbligo di riscatto. Affare non semplice.