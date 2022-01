Calciomercato Milan, colpo di scena: in arrivo il gigante olandese

Il Milan è alla ricerca sul fronte del calciomercato della giusta occasione per la difesa: il nome che fa al caso dei rossoneri potrebbe arrivare dall’Olanda.

L’infortunio di Kjaer ha messo il Milan in difficoltà già da subito, pensando alla stagione da proseguire e terminare. Il danese tornerà verosimilmente a disposizione direttamente per la nuova annata sportiva, dopo la rottura del legamento del ginocchio in occasione della sfida contro il Genoa, in campionato. La grana è che per un po’, circa un mese, mancherà anche Tomori. L’inglese con cittadinanza canadese è stato operato per una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro.

Cosa fare allora? Il direttore sportivo, Frederic Massara, insieme al tecnico Stefano Pioli hanno mantenuto la calma. Nessuna corsa sfrenata sul fronte mercato. In casa c’è tutto ciò di cui si ha bisogno per sopperire alle varie mancanze.

Tuttavia, il Milan resta vigile sul mercato. Non si farà prendere da alcuna frenesia, ma aguzzerà la vista e farà un tentativo di fronte a un’occasione che valga realmente la pena, al di là dell’emergenza nel comparto difensivo.

Milan, il nome per la difesa è Schurrs dell’Ajax

Secondo le informazioni raccolte da ‘MilanNews.it’, il profilo che i rossoneri potrebbero acquistare deve avere precise caratteristiche vantaggiose, ovvero un’età comunque giovane e il trasferimento sarebbe preferibile in prestito o comunque a condizioni stabilite dal club. A tale proposito spunta il nome di Perr Schurrs, classe ’99 dell’Ajax.

Il difensore sarebbe stato proposto al Milan da intermediari, dopo che negli scorsi mesi era già stato accostato al club di Via Aldo Rossi. Il costo del cartellino è comunque rilevante, poiché si tratta di una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Schurrs accetterebbe di buon grado di far parte della difesa della squadra di Pioli, se si pensa che in Olanda il momento d’oro di Timber e Lisandro Martinez sta limitando le sue possibilità. Il calciatore è alla ricerca di maggiore minutaggio e fiducia. Si può ragionare sul prestito o addirittura su un trasferimento a titolo definitivo, se persistessero le sufficienti garanzie da entrambe le parti.