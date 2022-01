Napoli, per l’arrivo del nuovo terzino c’è un problema da risolvere

Il Napoli sta cercando di chiudere per il terzino sinistro. La trattativa sembra a buon punto, ma un grande problema potrebbe frenare tutto.

Il terzino sinistra rappresenta un problema atavico per il Napoli. Da anni gli azzurri stanno cercando l’occasione adatta per rinforzare quella zona del campo. Mario Rui non può giocare sempre e Ghoulam, sebbene sembri recuperato, non offre ancora le giuste garanzie.

Ecco che gli sforzi maggiori da parte di Giuntoli si sono concentrati su quella zona del campo. Uno dei nomi caldi degli ultimi giorni è quello di Nicolas Taglifico, argentino in forza all’Ajax. Un profilo che, per qualità ed esperienza, rappresenta un ottimo affare.

Lo stesso agente dell’argentino, ai microfoni di ‘NOS’ ha rilanciato l’ipotesi affermando come sia il giocatore che l’Ajax ritengono conclusa l’esperienza in Olanda. Tagliafico quindi, alla soglia dei 30 anni, potrebbe decidere di trovare altrove un ultimo importante contratto.

Napoli-Tagliafico, l’intoppo che frena la trattativa

Le belle notizie però lasciano subito il posto ai problemi. Il Napoli, sebbene intenzionato a prendere quanto prima un terzino sinistro, vuole giocare al risparmio. La formula proposta dagli azzurri è quella del prestito con diritto di riscatto. Una formula già ottenuta questa stagione con Anguissa e Tuanzebe.

L’Ajax però dal canto suo è intenzionato a cedere il giocatore a titolo definitivo fin da subito. I lancieri infatti non sembrano al momento disposti a cedere il difensore in prestito. Il Napoli quindi dovrà necessariamente risolvere questo problema se vuole assicurarsi le prestazioni di Tagliafico.