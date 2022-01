Calciomercato Milan, la decisione della dirigenza non piacerà ai tifosi

Il Milan è alle prese con la coperta corta a centrocampo. Ecco quali saranno le mosse dei rossoneri per quanto riguarda la linea mediana.

Con Kessie e Bennacer impegnati in Coppa d’Africa il centrocampo del Milan è numericamente in difficoltà in questo momento. Assieme al reparto difensivo, su cui pesa l’infortunio di Kjaer, Maldini è chiamato a fare valutazioni in sede di mercato.

Nonostante ciò, secondo la Gazzetta dello Sport, l’indicazione che trapela da Milanello è quella di attendere e di non effettuare alcun colpo a centrocampo in questo mese di gennaio. Maldini infatti sta pensando di rimandare tutto al prossimo giugno.

Solo allora si procederà all’acquisto di Yacine Adli del Bordeaux. Il 21enne francese è in scadenza e il Milan non è intenzionato a sborsare nulla per accaparrarselo adesso. I rossoneri preferiscono aspettare la naturale scadenza del contratto per poi prelevarlo a parametro zero.

Milan, le mosse di mercato: molto dipende da Kessie

Per un Adli che arriva ci sarà quasi certamente un Kessie che se ne va. Il centrocampista ivoriano infatti non sembra intenzionato a rinnovare con il Milan e quindi andrà, esattamente con Adli a parametro zero.

Su di lui diverse le pretendenti, due su tutte il PSG e il Barcellona. I primo vorrebbero ripetere lo ‘sgarbo’ Donnarumma, portando via da Milano un’altra stella a parametro zero. Occhio però al Barcellona. Dalla Spagna infatti riportano insistentemente di un interessamento per Kessie. Per i blaugrana il suo innesto sarebbe l’ideale per comunicare a ricostruire un top team.