Juve, sì all’addio immediato di Kulusevski: Allegri ha scelto il sostituto

La Juve potrebbe dire addio subito a Kulusevski. L’esterno offensivo svedese potrebbe essere sacrificato per far cassa e finanziare un nuovo colpo in attacco. Allegri ha già scelto il suo sostituto

Nuova prestazione deludente anche contro la Sampdoria e possibile addio imminente per Kulusevski, il quale sarebbe entrato nuovamente nell’elenco dei possibili sacrificabili in vista dei prossimi giorni. Allegri avrebbe già dato il suo ok alla sua cessione.

Poca continuità e punto interrogativo sull’interpretazione del ruolo, aspetti che starebbero facendo vacillare la Juventus su una possibile cessione immediata. Kulusevski piace particolarmente all’Arsenal, ma attenzione anche al forte interesse del Tottenham.

La Juventus lo valuta circa 40 milioni di euro e sarebbe disposta a cedere il giocatore in prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato tra 6 o 18 mesi. Il diretto interessato, dal canto suo, potrebbe dire sì all’addio dopo una prima parte di stagione decisamente negativa.

La Juve saluta Kulusevski: il giovane Akè suo possibile sostituto

Nessun intervento sul mercato per sostituire il possibile sacrificio di Kulusevski. L’esterno svedese potrebbe lasciare la Juve già nell’attuale sessione del mercato invernale per permettere ai bianconeri di incassare circa 40 milioni di euro. Chi sostituirà l’ex Parma considerando anche l’infortunio di Chiesa?

La sfida di Coppa Italia tra Juventus-Sampdoria ha messo in evidenza il giovane Akè. L’esterno offensivo della Juventus Under 23 potrebbe essere promosso costantemente in prima squadra sotto richiesta di Allegri. L’ex Marsiglia piace particolarmente al tecnico della Juventus e non è escluso che nella seconda parte di stagione possa aggregarlo definitivamente al resto del gruppo come jolly offensivo per la corsia di destra.