L’allenatore ha perso la pazienza: l’annuncio fa esultare i tifosi della Juve

Uno degli obiettivi di mercato della Juve ha fatto perdere la pazienza al suo allenatore. I bianconeri sono alla finestra.

La Juve sonda con attenzione il mercato in attesa di un colpo magari a basso costo. I bianconeri hanno la necessità di un ricambio della rosa, soprattutto per quanto riguarda un centrocampo dove parecchi elementi hanno un ingaggio eccessivo e non stanno garantendo il giusto apporto.

Uno dei nomi ‘caldi’ è quello di Ousmane Dembélé. Il centrocampista francese del Barcellona è in scadenza di contratto ed ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui appunto la Juve. Naturalmente il calciatore, conscio del suo valore di mercato in questo momento, sta tirando acqua al suo mulino, con l’agente che sta facendo valere la sua posizione di forza nei confronti del Barcellona.

“Vogliono metterci pressione ma non funziona con persone come noi.” ha dichiarato l’agente ai microfoni di RMC Sport. “Forse funziona con agenti loro amici, ma non con noi. Io devo fare gli interessi del mio assistito.”

Dembélé, Xavi perde la pazienza: la Juve ne approfitta?

Dirigenza e e tecnico del Barcellona sembrano però aver perso la pazienza e pretendono chiarezza. “Siamo in trattativa da cinque mesi, non possiamo più aspettare.” ha tuonato Xavi in conferenza stampa. “La prima cosa sono gli interessi del club. O rinnova o prendiamo una decisione.”

Naturalmente la Juve ha tutto l’interesse nel seguire l’evoluzione della situazione. In entrambi i casi i bianconeri saranno spinti a regolarsi di conseguenza. Con la seria speranza, da parte bianconera, che Dembélé decida di lasciar scadere il suo contratto e di accasarsi alla Juve a parametro zero.