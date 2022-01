“Non si era mai arrivati a…”: Milan, il gesto spiazza

Dopo Milan-Spezia l’AIA precisa che non sono state fatte scuse formali ai rossoneri per l’errore dell’arbitro Serra. C’è un perché.

Sarà difficile per il Milan mettere da parte l’amarezza per quanto accaduto in occasione del monday match di Serie A contro lo Spezia. La squadra di Pioli è uscita sconfitta da San Siro non per demeriti nella prestazione, bensì per un errore grossolano dell’arbitro Serra.

Il direttore di gara non ha concesso il vantaggio in occasione di un fallo su Ante Rebic, bensì ha fischiato vanificando così la rete messa a segno da Junior Messias, che in quel momento sarebbe valsa la vittoria dei padroni di casa.

Un gesto ingenuo del quale Serra si è immediatamente pentito e infatti si è scusato sia in campo che negli spogliatoi con i calciatori e i dirigenti del Milan, consapevole anche dell’allontanamento che subirà per qualche settimana.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!