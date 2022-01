“Ma cosa…”: Cuadrado, la svista sorprende i tifosi e fa il giro del web

Simpatico siparietto social tra Cuadrado, Dybala e Morata dopo la vittoria della Juventus in Coppa Italia contro la Sampdoria.

Inebriato e ubriaco di vittoria. Così è apparso sui social Juan Cuadrado dopo che la Juventus ha fatto bottino pieno contro la Sampdoria e si è qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia. Un trionfo in più che si aggiunge ai cinque risultati utili in campionato ultimamente: quattro vittorie e un pareggio.

In casa i bianconeri hanno camminato sul velluto contro i blucerchiati, in difficoltà dopo alcuni giorni turbolenti per l’esonero di Roberto D’Aversa.

In gol un po’ tutti quelli da cui ci si attendeva una risposta: Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata, tra i quali l’argentino che finalmente ha esultato di gioia, dopo alcune discutibili situazioni di campo post gol. A nulla è bastata la rete di Conti per la Sampdoria. La parte più divertente però è stata social.

Coppa Italia, Cuadrado esulta sui social dopo la vittoria della Juventus, ma c’è un errore…

Tra i migliori in campo si menziona sicuramente il colombiano. Al di là del gol segnato, Juan Cuadrado sta diventando sempre più protagonista a suon di ottime prestazioni ed è indubbiamente anche un collante per lo spogliatoio. Al termine della gara contro la Samp, ha pubblicato una foto sorridente col compagni di squadra, Dybala e ha scritto su Instagram: “Con il mago, la Joya… +3”. Più tre punti? Un errore dev’esserci: preso dall’euforia, Cuadrado ha confuso la Coppa Italia con il campionato.

Immediata la risposta di Dybala e Morata. Lo sfottò dell’argentino è arrivato subito con un re-post della foto: “Cosa +3, fratello?” e tante faccine che ridono. Il centravanti spagnolo, invece, scrive: “Incredibile, svegliati, fratello!”. Ma Cuadrado si sa, è così…