Calciomercato Cagliari, Mazzarri può esultare: visite e colpaccio

Il Cagliari, in vista dei prossimi impegni, continua ad essere molto attivo sul mercato. Fatta per l’arrivo del nuovo centrocampista.

Gioie ed imprevisti per il Cagliari in questi giorni di mercato. Il club, rinfrancato dalle due vittorie ottenute ai danni della Sampdoria e del Bologna, nei giorni scorsi ha concluso l’operazione che ha portato in Sardegna Matteo Lovato ma non vuole fermarsi qua. La salvezza dista appena 2 punti e in vista delle prossime gare l’obiettivo è quello di potenziare ulteriormente la rosa.

A rilanciare il centrocampo, in particolare, ci penserà Daniele Baselli che a breve sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai rossoblù fino al termine del campionato con opzione biennale. Il giocatore, finito ai margini del Torino dopo l’arrivo in panchina di Ivan Juric, piaceva anche al Bologna e al Genoa tuttavia ha scelto il Cagliari per rilanciarsi.

Oltre a lui è in arrivo Njegos Petrovic, messosi in evidenza con la maglia della Stella Rossa (15 presenze). Due trattative, di fatto, praticamente concluse. Quella riguardante Michel Aebischer, invece, ha subito una frenata inattesa. L’accordo con lo Young Boys era stato trovato sulla base del trasferimento in prestito oneroso (500 mila euro) con obbligo di riscatto fissato a 3.5.

Cagliari, si complica Aebischer

Per il giocatore era pronto un contratto quadriennale ma, come riportato su Twitter dal giornalista di Mediaset Niccolò Ceccharini, nelle ultime ore il giocatore ci ha ripensato dimostrandosi dubbioso in merito alla qualità del progetto rossoblù. Una notizia inaspettata, di cui potrebbe approfittare il Bologna fin qui rimasto alla finestra.

Da valutare, infine, la posizione di Nahitan Nandez protagonista di una stagione deludente: appena 2 assist in 17 apparizioni complessive in campionato. Sull’uruguaiano, che già in estate aveva chiesto di poter andare all’Inter, ci sono il Torino ed il Napoli che lo hanno chiesto in prestito con diritto di riscatto. Il Cagliari per farlo partire, come riporta ‘Tuttosport’, chiede 2 milioni subito e 14 in estate.