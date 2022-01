Calciomercato Cagliari, ancora una gioia per i tifosi: è fatta

Il Cagliari continua ad essere molto attivo sul mercato. La società sarda è pronta a regalare un altri rinforzo a mister Mazzarri.

Dopo il ko di ieri pomeriggio in Coppa Italia contro il Sassuolo, il Cagliari è totalmente concentrato sul campionato e sull’ottenere una salvezza difficile ma non impossibile. Per questo la società sta cercando di regalare a Mazzarri una rosa in linea con la sua idea di calcio.

Dopo aver sistemato alcune situazioni ambigue in uscita e aver rinforzato la rosa con gli arrivi di Lovato e Goldaniga, il Cagliari si sta fiondando sul centrocampo. In attesa di capire come evolverà la situazione Nandez, su cui sono in agguato Napoli e Inter, i sardi pensano a mettere a segno un colpo in entrata.

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, i rossoblù sarebbero ad un passo dall’ingaggio di Njegos Petrovic, 22enne centrocampista serbo che tanto sta facendo bene in patria con la Stella Rossa di Belgrado.

Cagliari-Petrovic, la formula del trasferimento

Il trasferimento pare essere praticamente fatto, manca solo l’ufficialità. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto legato alla permanenza del Cagliari in Serie A. Alla Stella Rossa dovrebbero andare 300mila euro adesso e 1,6 milioni in caso di riscatto.

Petrovic in questa stagione ha collezionato già 12 presenze in campionato con la maglia della Stella Rossa, riuscendo anche a collezionare 2 presenze in Europa League. Il centrocampista inoltre è stato a lungo nel giro della nazionale Under 21 della Serbia.